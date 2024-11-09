Епанчинцев об 1:4 от «Металлурга»: «Сибири» не хватило реализации и хладнокровия. Где-то вратарь хорошо проявил себя, где-то на себя соперник брал»
Вадим Епанчинцев высказался после матча против «Металлурга» (1:4).
«Нельзя так начинать период. Пропустили два легких гола, хотя легких не бывает, но недоработали в тех моментах.
Хороший третий период, заставили соперника ошибаться, здорово сыграл вратарь. Перебросали соперника, что ранее у нас не получалось.
Не хватило реализации и хладнокровия нашей команде, где-то вратарь хорошо проявил себя, где-то на себя соперник брал. Хороший момент у Кары был», – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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