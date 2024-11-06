Владимир Крикунов: «Капризов заслуживает очень выгодный контракт – постоянно тащит «Миннесоту». Клуб не самый звездный, но благодаря Кириллу регулярно выходит в плей-офф»
Владимир Крикунов считает, что Кирилл Капризов заслуживает выгодный контракт.
Срок действия текущего соглашения 27-летнего россиянина с «Миннесотой» истекает после завершения сезона-2025/26.
Клуб получит право продлить контракт с игроком с 1 июля 2025 года и сможет предложить договор на 8 лет (другие клубы на рынке свободных агентов – максимум на 7 лет).
«Капризов однозначно заслуживает очень выгодный контракт, так как уже четыре с лишним года является лидером «Миннесоты» и постоянно тащит команду наверх.
Клуб у него не самый звездный, но благодаря Кириллу регулярно выходит в плей-офф и сейчас идет в лидирующей группе регулярного чемпионата.
Значимость нашего игрока в данном случае трудно переоценить», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Известия»
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