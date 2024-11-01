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Федор Канарейкин: «Вашингтон» – это Овечкин. Команда на ходу, Александр тоже набрал кондиции. Они оставляют очень приятное впечатление»

Федор Канарейкин высказался о старте сезона у «Вашингтона» и Александра Овечкина.

«Кэпиталс» набрали 14 очков в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ и занимают третье место в Восточной конференции. 39-летний капитан команды отметился 10 (5+5) баллами в этих девяти играх.

«Вашингтон» на самом деле оставляет очень приятное впечатление. Видно, что команда находится на хорошем ходу, Овечкин тоже набрал нужные кондиции, набирает очки в каждом матче, у него все в порядке.

Эмоциональный фон тоже на должном уровне. Это заметно по тому, как команда празднует заброшенные шайбы. Там явно дружный коллектив. Состав перед сезоном освежился, были сделаны хорошие приобретения.

Команда находится на правильном пути, а «Вашингтон», как известно, – это Александр Овечкин», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

Овечкин забил 858-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 36 шайб

Настоящий Овечкин вернулся! Забил во втором матче подряд

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВашингтон
logoФедор Канарейкин
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
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