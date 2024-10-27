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Звягин о том, что «Авангард» пропускает первым: «Стараемся вылечить, но пока в большинстве игр не находим противоядия. Здесь вопрос в психологии»

Сергей Звягин прокомментировал победу в матче против «Металлурга» (3:2 ОТ).

– Хорошая и интересная игра, команды много времени провели в атаке, играли остро. Здорово, что получилось дожать соперника.

Они получше начали в первом периоде, но мы постепенно перехватили инициативу, выстояли в меньшинстве. Рад за ребят, что их труды привели к положительному результату.

– Вы опять пропустили первыми. Можно ли хроническую болячку вылечить?

– Стараемся вылечить, но пока в большинстве игр не находим противоядия. Сегодня не получилось.

Акцентируем на этом внимание, здесь вопрос в психологии, они чуть зажаты в начале игры, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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