Плющев о кричалках про СКА: «Ротенберг вошел в стезю хоккейной элиты, но нужно придерживаться рамок. Заниматься самопиаром – это из другой области»

Владимир Плющев прокомментировал предупреждение Роману Ротенбергу от КХЛ.

Главный тренер СКА на пресс-конференции после матча со «Спартаком» обвинил болельщиков красно-белых в скандировании нецензурных кричалок.

По итогам разбирательств, КХЛ, среди прочего, вынесла предупреждение Ротенбергу за «недопустимое поведение».

«Роман Борисович вошел в стезю хоккейной элиты. Но нужно придерживаться определенных рамок. Главный тренер – это лицо команды, а иногда и лицо целого города. Не всегда его выражения и эмоции соответствуют существующим моментам.

Я думаю, что хоккейный тренер должен заниматься своими вещами, а непосредственно – хоккеем. Заниматься самопиаром – это из другой области, поэтому я не всегда могу объективно оценить то, что делает Роман Борисович», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

«Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ: «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его»

«Неуравновешенные и истеричные заявления». «Спартак» требует, чтобы КХЛ наказала Ротенберга