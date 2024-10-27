Плющев о кричалках про СКА: «Ротенберг вошел в стезю хоккейной элиты, но нужно придерживаться рамок. Заниматься самопиаром – это из другой области»
Главный тренер СКА на пресс-конференции после матча со «Спартаком» обвинил болельщиков красно-белых в скандировании нецензурных кричалок.
По итогам разбирательств, КХЛ, среди прочего, вынесла предупреждение Ротенбергу за «недопустимое поведение».
«Роман Борисович вошел в стезю хоккейной элиты. Но нужно придерживаться определенных рамок. Главный тренер – это лицо команды, а иногда и лицо целого города. Не всегда его выражения и эмоции соответствуют существующим моментам.
Я думаю, что хоккейный тренер должен заниматься своими вещами, а непосредственно – хоккеем. Заниматься самопиаром – это из другой области, поэтому я не всегда могу объективно оценить то, что делает Роман Борисович», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
«Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ: «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его»
«Неуравновешенные и истеричные заявления». «Спартак» требует, чтобы КХЛ наказала Ротенберга
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий