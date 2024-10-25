Плющев про «Авангард»: «Ребятам надо написать заявление об отставке. Все происходящее в клубе – детище непрофессиональных руководителей»
Владимир Плющев высказалася относительно ситуации в «Авангарде».
Команда тренера Сергея Звягина находится на десятой позиции в таблице Восточной конференции.
«По ситуации в «Авангарде» могу сказать лишь одно. В прошлом сезоне был сделан ряд ошибок, настолько принципиальных, что выправить эту ситуацию не сможет уже никто.
Рассчитывать на иностранца тоже сложно. Если вспомните, когда Хартли работал – у него мало что получалось до прихода Ковальчука.
Поэтому если брать зарубежного тренера, то только вместе с кем-то на подхвате.
А сейчас ребятам из «Авангарда» надо не в грудь себя бить и обещать все исправить, а написать заявление об отставке. Причем надо было это сделать еще давно.
Все происходящее в клубе – детище непрофессиональных руководителей», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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