Плющев про «Авангард»: «Ребятам надо написать заявление об отставке. Все происходящее в клубе – детище непрофессиональных руководителей»

Владимир Плющев высказалася относительно ситуации в «Авангарде».

Команда тренера Сергея Звягина находится на десятой позиции в таблице Восточной конференции.

«По ситуации в «Авангарде » могу сказать лишь одно. В прошлом сезоне был сделан ряд ошибок, настолько принципиальных, что выправить эту ситуацию не сможет уже никто.

Рассчитывать на иностранца тоже сложно. Если вспомните, когда Хартли работал – у него мало что получалось до прихода Ковальчука.

Поэтому если брать зарубежного тренера, то только вместе с кем-то на подхвате.

А сейчас ребятам из «Авангарда» надо не в грудь себя бить и обещать все исправить, а написать заявление об отставке. Причем надо было это сделать еще давно.

Все происходящее в клубе – детище непрофессиональных руководителей», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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