Медведев о фанах «Спартака» на матче со СКА: «Пара непотребных кричалок разочаровала. Уверен, что хоккейным богам это крайне не понравилось»

Александр Медведев назвал непотребными кричалки фанов «Спартака».

СКА обыграл московский клуб в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ (5:2).

«Разочаровала пара непотребных кричалок фанатов «Спартака». Особенно на фоне того, что они время от времени показывали умение болеть не против [СКА], а за [«Спартак»].

Уверен, что хоккейным богам это крайне не понравилось, как и не должно понравиться руководству КХЛ и, надеюсь, владельцам, партнерам и спонсорам легендарного клуба», – сказал председатель совета директоров петербургского клуба.

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