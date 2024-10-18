Гендиректор «Сочи» о Криштофе и ИИХФ: «Юридически они правы. КХЛ больше не член ФХР. Если какая-то федерация одобрила трансфер, как мы можем препятствовать? Это прогнозировалось»

Сергей Воропаев высказался о ситуации с соглашением Михала Криштофа.

Вчера Михал Криштоф подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи». Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.

Напомним, КХЛ вышла из-под эгиды ФХР и ИИХФ в межсезонье.

– Что надо сделать, чтобы таких случаев, как с Криштофом, было меньше или не было совсем? Ведь по сути ИИХФ сказала, что другие клубы могут просто «воровать» игроков из КХЛ.

– Формально и юридически они правы. КХЛ больше не член ФХР и, соответственно, не находится под юрисдикцией ИИХФ.

Если какая-то федерация одобрила трансфер, как мы можем этому препятствовать? Это все прогнозировалось, – сказал генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев .

Тардиф о переходе Криштофа в «Лангнау» при действующем соглашении с «Сочи»: «ИИХФ больше не имеет отношения к контрактам КХЛ. Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер»