Гендиректор «Авангарда» о 3:1 с «Трактором»: «Первая выездная победа. Очень важная, долгожданная. Но не стоит слишком радоваться локальным успехам. Много где нужно прибавлять»

Гендиректор «Авангарда» высказался о победе над «Трактором» (3:1).

«Есть первая выездная победа. Очень важная, долгожданная. Такие трудовые матчи нужны.

Но мы должны быть сосредоточены на процессе. Как нельзя впадать в панику при плохих результатах, так и не стоит слишком радоваться локальным успехам. Много где нужно прибавлять.

Едем домой, продолжаем работу. Огромное спасибо всем болельщикам за то, что поддерживаете и продолжаете покупать билеты на домашнюю серию. Очень ждем встречи с вами», – написал генеральный директор «Авангарда » Герман Чистяков .

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