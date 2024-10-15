Гендиректор «Авангарда» о 3:1 с «Трактором»: «Первая выездная победа. Очень важная, долгожданная. Но не стоит слишком радоваться локальным успехам. Много где нужно прибавлять»
Гендиректор «Авангарда» высказался о победе над «Трактором» (3:1).
«Есть первая выездная победа. Очень важная, долгожданная. Такие трудовые матчи нужны.
Но мы должны быть сосредоточены на процессе. Как нельзя впадать в панику при плохих результатах, так и не стоит слишком радоваться локальным успехам. Много где нужно прибавлять.
Едем домой, продолжаем работу. Огромное спасибо всем болельщикам за то, что поддерживаете и продолжаете покупать билеты на домашнюю серию. Очень ждем встречи с вами», – написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
Событие дня: «Авангард» выиграл гостевой матч! Впервые за полтора месяца
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Германа Чистякова
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