СКА выиграл 4 из 6 последних матчей – сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
СКА выиграл 4 из 6 последних матчей.
СКА обыграл «Динамо» Минск (2:1 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Победный гол забил защитник Сергей Сапего.
Эта победа стала для СКА 4-й в 6 последних матчах.
На данный момент команда тренера Игоря Ларионова идет на 6-м месте в таблице Запада с 73 очками в 62 играх.
«Динамо» идет 2-м на Западе с 83 баллами в 63 матчах.
Молодцы!
