СКА выиграл 4 из 6 последних матчей – сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе

СКА выиграл 4 из 6 последних матчей.

СКА обыграл «Динамо» Минск (2:1 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Победный гол забил защитник Сергей Сапего .

Эта победа стала для СКА 4-й в 6 последних матчах.

На данный момент команда тренера Игоря Ларионова идет на 6-м месте в таблице Запада с 73 очками в 62 играх.

«Динамо» идет 2-м на Западе с 83 баллами в 63 матчах.