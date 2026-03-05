Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»

Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: если площадку уменьшат, будет, как у нас.

Главный тренер «Сибири » Ярослав Люзенков поделился впечатлениями от игры против «Шанхай Дрэгонс » в Китае (2:1).

– Предполагали, что будет много голов, площадка большая и будут атакующие действия. Но две команды вцепились в игру и держали в напряжении. Ребята молодцы.

– Вы теперь обеими руками за выездные матчи?

– Я обеими руками за то, чтобы в Китае было две команды и мы могли приехать сюда на два матча – это было бы интересно и для хоккея, и для двух стран.

– Здесь все отвечает стандартам КХЛ?

– Про лед сложно судить, это больше к ребятам. Но в принципе неплохой лед, хоть и чуть перегорожен. Но в целом, если площадку чуть уменьшат, то все будет так же, как у нас.

– Как вам новый стиль талисмана‑снеговика?

– Он издалека на Кунг‑Фу Панду был похож.

– Как вам атмосфера на арене в Шанхае?

– Болельщиков было слышно, но было бы интересно посмотреть на полный стадион. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы и по‑другому реагировать, – сказал Люзенков.