Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков поделился впечатлениями от игры против «Шанхай Дрэгонс» в Китае (2:1).
– Предполагали, что будет много голов, площадка большая и будут атакующие действия. Но две команды вцепились в игру и держали в напряжении. Ребята молодцы.
– Вы теперь обеими руками за выездные матчи?
– Я обеими руками за то, чтобы в Китае было две команды и мы могли приехать сюда на два матча – это было бы интересно и для хоккея, и для двух стран.
– Здесь все отвечает стандартам КХЛ?
– Про лед сложно судить, это больше к ребятам. Но в принципе неплохой лед, хоть и чуть перегорожен. Но в целом, если площадку чуть уменьшат, то все будет так же, как у нас.
– Как вам новый стиль талисмана‑снеговика?
– Он издалека на Кунг‑Фу Панду был похож.
– Как вам атмосфера на арене в Шанхае?
– Болельщиков было слышно, но было бы интересно посмотреть на полный стадион. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы и по‑другому реагировать, – сказал Люзенков.