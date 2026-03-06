Таварес – 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы
Нападающий Джон Таварес достиг отметки 300 передач в составе «Торонто».
Форвард отметился ассистом в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (3:4 Б).
Теперь на счету Тавареса 300 передач в 577 играх за «Мэйпл Лифс». Он играет за клуб с 2018 года.
Ранее он выступал за «Айлендерс». В составе клуба он сделал 349 ассистов в 669 матчах.
Таварес стал 10-м игроком в истории НХЛ, отдавшим по 300 или более передач за несколько франшиз.
Ранее это удалось Рону Фрэнсису («Каролина»/»Хартфорд» и Питтсбург), Элу Макиннису («Калгари» и «Сент-Луис»), Марку Мессье («Эдмонтон» и «Рейнджерс»), Скотту Стивенсу («Вашингтон» и «Нью-Джерси»), Дэйлу Хантеру («Колорадо»/«Квебек» и «Вашингтон»), Уэйну Гретцки («Эдмонтон» и «Лос-Анджелес»), Бобби Смиту («Миннесота Норт Старз» и «Монреаль»), Полу Коффи («Эдмонтон» и «Питтсбург») и Норму Улльману («Детройт» и «Торонто»).