0

Таварес – 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы

Таварес достиг отметки 300 передач в составе «Торонто».

Нападающий Джон Таварес достиг отметки 300 передач в составе «Торонто».

Форвард отметился ассистом в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (3:4 Б).

Теперь на счету Тавареса 300 передач в 577 играх за «Мэйпл Лифс». Он играет за клуб с 2018 года.

Ранее он выступал за «Айлендерс». В составе клуба он сделал 349 ассистов в 669 матчах.

Таварес стал 10-м игроком в истории НХЛ, отдавшим по 300 или более передач за несколько франшиз.

Ранее это удалось Рону Фрэнсису («Каролина»/»Хартфорд» и Питтсбург), Элу Макиннису («Калгари» и «Сент-Луис»), Марку Мессье («Эдмонтон» и «Рейнджерс»), Скотту Стивенсу («Вашингтон» и «Нью-Джерси»), Дэйлу Хантеру («Колорадо»/«Квебек» и «Вашингтон»), Уэйну Гретцки («Эдмонтон» и «Лос-Анджелес»), Бобби Смиту («Миннесота Норт Старз» и «Монреаль»), Полу Коффи («Эдмонтон» и «Питтсбург») и Норму Улльману («Детройт» и «Торонто»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
logoДжон Таварес
logoНХЛ
logoТоронто
logoАйлендерс
Бобби Смит
logoРон Фрэнсис
logoПол Коффи
logoСкотт Стивенс
logoМарк Мессье
logoУэйн Гретцки
logoНорм Улльман
Дэйл Хантер
Эл Макиннис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Кучеров соскучился по хоккею: сразу обошел Маккиннона и выбил 700 передач в НХЛ
26 февраля, 07:55
Сочи-2014: последняя Олимпиада со всеми сильнейшими – какой мы ее запомнили
21 февраля, 20:55
Ахо забил 18-й гол в овертайме в регулярках НХЛ. По их числу в эпоху 3 на 3 форвард «Каролины» уступает только Драйзайтлю (20)
2 февраля, 06:36
Рекомендуем
Главные новости
Третьяк поздравил с 8 марта: «Бог создал много чудес, но самое главное и красивое – наши женщины, без которых невозможно жить. Желаем, чтобы мужчины баловали вас как можно больше»
10 минут назад
Кучеров сделал 4 ассиста в гостевой игре в 3-й раз за сезон. Рекорд у Гретцки – 4 таких матча за одну регулярку НХЛ
22 минуты назад
«Вашингтон» работает над новым контрактом с Макмайклом. У 25-летнего форварда 8+23 за 60 матчей в этом сезоне (Даррен Дрегер)
36 минут назад
КХЛ. «Металлург» против «Трактора», «Спартак» в гостях у «Лады», «Торпедо» примет «Сочи»
39 минут назад
Гендиректор «Шанхая» о KHL World Games: «Большая часть расходов на стороне китайских партнеров. Это фанаты хоккея, которые играют на любительском уровне»
сегодня, 09:42
КХЛ обсудит перенос домашних игр «Сочи» с «Амуром» и «Ак Барсом», заявил Морозов: «Мало кто знает – когда ряд матчей должны были начинаться, не было понимания, будут ли они»
сегодня, 09:31
«Нью-Джерси» начал переговоры с Грицюком о новом контракте. У форварда 11+16 за 59 игр в дебютном сезоне
сегодня, 09:15
НХЛ. «Колорадо» примет «Миннесоту», «Питтсбург» сыграет с «Бостоном», «Баффало» против «Тампы», «Эдмонтон» в гостях у «Вегаса»
сегодня, 08:55
Кучеров с 0+4 и 100-м очком в сезоне стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Джек Хьюз с 3+1 и Слафковски с 2+1
сегодня, 08:22
«Торонто» проиграл 7 матчей подряд и отстает от зоны плей-офф на 10 очков. Мэттьюс не забивает в 11 играх – 2-я из его худших серий без голов в карьере
сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
Мелош получит около 120 млн рублей от «Динамо» Минск за 3 года. В договоре предусмотрены бонусы (Михаил Зислис)
49 минут назад
Артем Кудашов о советах отца: «Он фанатик хоккея, смотрит много матчей. Всегда может подсказать – по мелким деталям. Своих тренеров я никогда не сравниваю»
сегодня, 08:40
Слафковски набрал 52 очка в 62 играх в сезоне НХЛ и обновил личный рекорд. У 1-го номера драфта-2022 2+1 в матче с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 08:15
Зуб сделал ассист в матче с «Сиэтлом». У него 21 очко и «+14» в 61 игре в сезоне
сегодня, 07:45
Никишин забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 23 очка в 62 играх
сегодня, 07:20Видео
Грицюк набрал 0+1 с «Рейнджерс» – 3-й подряд матч с очками (2+2 на отрезке). Он также получил 4 минуты штрафа за стычку с Пярссиненом
сегодня, 07:10Видео
Свечников набрал 1+1 в матче с «Калгари». У него 55 очков в 63 играх в сезоне
сегодня, 06:58Видео
Василевский отразил 27 из 29 бросков «Торонто» и прервал серию из 3 поражений. У него 29 побед в 42 играх – 2-й результат в сезоне НХЛ
сегодня, 06:34
Сорокин отразил 30 из 31 броска «Сан-Хосе» и стал 2-й звездой матча. Победа – 5-я в последних 6 играх
сегодня, 06:22
Марченко набрал 0+2 в матче с «Ютой». У него 54 очка в 56 играх в сезоне
сегодня, 05:40
Рекомендуем