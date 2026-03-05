Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»

Макдэвид оценил изменения в составе «Эдмонтона».

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид оценил изменения в составе клуба перед дедлайном обменов.

«Ойлерс» ранее выменяли Коннора Мерфи , Джейсона Дикинсона и Колтона Дака у «Чикаго ».

– Конор, ты много играл против Дикинсона. Он один из немногих, кто не обязательно является игроком топового звена, но часто играет в топ-звеньях. Насколько это будет полезно?

– Да, это будет здорово. Определенно, это тот, против кого я много играл за эти годы. это парень, против которого всегда сложно играть. Хорошо защищается. Он крупный, хорошо катается. Да, это очень поможет.

– Что ты думаешь о шагах, которые предпринимает Стэн Боумэн, чтобы улучшить команду и подготовить вас к плей-офф?

– Я очень доволен этими шагами. Я думаю, все ребята, которых мы выменяли, все трое из «Чикаго», – хорошее дополнение для нас.

Очевидно, у Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать и о Дикинсоне. И Дак – молодой парень, который играет жестко, с напором и все еще ищет свое место в этой лиге. У него большой потенциал. Мне нравятся все трое.

– Ты считаешь, что именно это было нужно команде? Что именно этого не хватало?

– Ну, это не мое решение. Я думаю, очевидно, они увидели этих трех парней, они им понравились, и они пригласили их.

– Конор, в предыдущие годы эта команда могла похвастаться действительно хорошей игрой в защите. Ты думаешь, что с тем, что вы добавили, и если вы правильно сосредоточитесь на этом, вы сможете вернуться на прежний уровень?

– Да, конечно. Я в это верю. Это то, чем мы очень гордились на протяжении многих лет, но по какой-то причине в последнее время дела идут не очень хорошо. Так что это то, к чему мы можем вернуться, – сказал Макдэвид.