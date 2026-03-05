  • Спортс
  • Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»
20

Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»

Макдэвид оценил изменения в составе «Эдмонтона».

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил изменения в составе клуба перед дедлайном обменов.

«Ойлерс» ранее выменяли Коннора Мерфи, Джейсона Дикинсона и Колтона Дака у «Чикаго».

– Конор, ты много играл против Дикинсона. Он один из немногих, кто не обязательно является игроком топового звена, но часто играет в топ-звеньях. Насколько это будет полезно?

– Да, это будет здорово. Определенно, это тот, против кого я много играл за эти годы. это парень, против которого всегда сложно играть. Хорошо защищается. Он крупный, хорошо катается. Да, это очень поможет. 

– Что ты думаешь о шагах, которые предпринимает Стэн Боумэн, чтобы улучшить команду и подготовить вас к плей-офф?

– Я очень доволен этими шагами. Я думаю, все ребята, которых мы выменяли, все трое из «Чикаго», – хорошее дополнение для нас.

Очевидно, у Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать и о Дикинсоне. И Дак – молодой парень, который играет жестко, с напором и все еще ищет свое место в этой лиге. У него большой потенциал. Мне нравятся все трое.

– Ты считаешь, что именно это было нужно команде? Что именно этого не хватало?

– Ну, это не мое решение. Я думаю, очевидно, они увидели этих трех парней, они им понравились, и они пригласили их.

– Конор, в предыдущие годы эта команда могла похвастаться действительно хорошей игрой в защите. Ты думаешь, что с тем, что вы добавили, и если вы правильно сосредоточитесь на этом, вы сможете вернуться на прежний уровень?

– Да, конечно. Я в это верю. Это то, чем мы очень гордились на протяжении многих лет, но по какой-то причине в последнее время дела идут не очень хорошо. Так что это то, к чему мы можем вернуться, – сказал Макдэвид.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Эдмонтона» в YouTube
20 комментариев
Вопросы из разряда "а Эдмонтон хорошая команда?", ну конечно он скажет нет
Ответ thunder9dok
Вопросы из разряда "а Эдмонтон хорошая команда?", ну конечно он скажет нет
Согласен. Тоже не понимаю что они хотят услышать. Видимо всё ждут ответа в духе "Мёрфи? Да, знатный бездарь, здорово я в матчах против Чикаго его объезжал. Зачем он нам? Не знаю, руководство балбесы просто! Палено редкостное, кроме габаритов ничего нет. Этот сезон закончен для нас"
Ответ thunder9dok
Вопросы из разряда "а Эдмонтон хорошая команда?", ну конечно он скажет нет
Да, было бы забавно, если бы Макдэвид сказал:
- Хрен знает кого выменяли. Какой-то шлак со дна таблицы. Бездари. И те, кто менял, и те, кого меняли.
Оба играли в лучшей бригаде меньшинства в лиге, нормальные подписания.
Ответ Silky Mitts
Оба играли в лучшей бригаде меньшинства в лиге, нормальные подписания.
Но он то явно ждал не этого! А скажем хорошего крайнего к себе или Драйзу. Посмотрим конечно.
Ответ rereg84
Но он то явно ждал не этого! А скажем хорошего крайнего к себе или Драйзу. Посмотрим конечно.
у Ойлерз нет проблем с атакующими игроками.
