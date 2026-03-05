Квартальнов после 1:2 от СКА: «Надо побольше энергии, агрессии. Мы можем играть по-другому»

Квартальнов высказался о поражении «Динамо» Минск от СКА.

Главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов высказался о поражении в матче со СКА (1:2 ОТ).

– Наделся, что пару домашних игр будут чуть другими по энергетике. Надо побольше энергии. Не знаю, почему так происходит.

Ноль удалений – показатель… дома нужно больше агрессии. Ее не хватило. Мы можем играть по-другому.

– Вадим Мороз не играл. Что с ним?

– Он травмирован, – сказал Квартальнов.