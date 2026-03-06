Фото
56

Роман Ротенберг выложил фото с Газзаевым: «Легенда»

Роман Ротенберг выложил фото с Валерием Газзаевым.

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг выложил фото с бывшим главным тренером футбольного «Динамо» Валерием Газзаевым. 

«Легенда – Валерий Георгиевич Газзаев», – подписал фото Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoРоман Ротенберг
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
фото
logoВалерий Газзаев
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoФХР
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Во Вкусвилл таких пускают только до 35 см в высоту, а на стадион прям любым можно!
Ответ Ебздрогыч
Во Вкусвилл таких пускают только до 35 см в высоту, а на стадион прям любым можно!
Я не могу🤣🤣
Ответ Ебздрогыч
Во Вкусвилл таких пускают только до 35 см в высоту, а на стадион прям любым можно!
Значит тебя во Вкусвилл впустят
Легенда, у которого не хватило духа, сдержать свое слово и сбрить усы. Так себе легенда
Ответ Рубин2003
Легенда, у которого не хватило духа, сдержать свое слово и сбрить усы. Так себе легенда
Может в этих усах смерть Кощея.😁😁😁
У Георгича такое лицо, что по-моему он хочет произнести свою знаменитую фразу: "Вы что делаете! Козлы﻿ вонючие!"
Ответ Milverton
У Георгича такое лицо, что по-моему он хочет произнести свою знаменитую фразу: "Вы что делаете! Козлы﻿ вонючие!"
Его другана детсва Цаликова сегодня арестовали, вот и спужался
Ответ Витамин Витаминов
Его другана детсва Цаликова сегодня арестовали, вот и спужался
Надеюсь Николай Чудотворец Газзаеву не поможет
Легенда справа от зрителя - чтобы не перепутали !
Ответ OldRedWhite
Легенда справа от зрителя - чтобы не перепутали !
Тот парень в капюшоне и в очках? )))
Ответ LYSVEGAS
Тот парень в капюшоне и в очках? )))
В точку - любимый репер Степашина !
О! Легенда!!! А рядом с усами кто?
Ответ GizmoMogwai
О! Легенда!!! А рядом с усами кто?
Легенда и Газзаев! Так скромно Рома о себе)
Роман надо опубликовать видео, как вас освистал весь стадион, когда решили показать на экранах ваше лицо в середине первого тайма. Вот истиная любовь народа, а как говорил один человек: народ всё видит. 🤣
Ответ EAST_29
Роман надо опубликовать видео, как вас освистал весь стадион, когда решили показать на экранах ваше лицо в середине первого тайма. Вот истиная любовь народа, а как говорил один человек: народ всё видит. 🤣
Так играл его любимый народный Спартак😂
Ну да. Так похерить Аланию, нужно быть легендой
Две легенды под окном пили водку вечерком.
