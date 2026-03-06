Роман Ротенберг выложил фото с Газзаевым: «Легенда»
Роман Ротенберг выложил фото с Валерием Газзаевым.
Первый вице-президент ФХР, член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг выложил фото с бывшим главным тренером футбольного «Динамо» Валерием Газзаевым.
«Легенда – Валерий Георгиевич Газзаев», – подписал фото Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Во Вкусвилл таких пускают только до 35 см в высоту, а на стадион прям любым можно!
Я не могу🤣🤣
Значит тебя во Вкусвилл впустят
Легенда, у которого не хватило духа, сдержать свое слово и сбрить усы. Так себе легенда
Может в этих усах смерть Кощея.😁😁😁
У Георгича такое лицо, что по-моему он хочет произнести свою знаменитую фразу: "Вы что делаете! Козлы вонючие!"
Его другана детсва Цаликова сегодня арестовали, вот и спужался
Надеюсь Николай Чудотворец Газзаеву не поможет
Легенда справа от зрителя - чтобы не перепутали !
Тот парень в капюшоне и в очках? )))
В точку - любимый репер Степашина !
О! Легенда!!! А рядом с усами кто?
Легенда и Газзаев! Так скромно Рома о себе)
🐐🦨
Роман надо опубликовать видео, как вас освистал весь стадион, когда решили показать на экранах ваше лицо в середине первого тайма. Вот истиная любовь народа, а как говорил один человек: народ всё видит. 🤣
Так играл его любимый народный Спартак😂
Ну да. Так похерить Аланию, нужно быть легендой
Две легенды под окном пили водку вечерком.
Пёс да лис
