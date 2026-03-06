Грэйвс сказал, что стал бы полицейским, если бы не хоккей, Рихтер – астронавтом, Матто – пожарным, Стемковски – почтальоном, Лундквист играл бы в футбол

Легенды «Рейнджерс» рассказали, кем бы они стали, если бы не хоккей.

«В детстве я хотел быть вратарем или астронавтом», – сказал Майк Рихтер .

«Я бы играл в футбол», – ответил Хенрик Лундквист .

«Мой отец был полицейским. Так как он был моим героем это всегда было чем-то, что я считал потрясающим – быть полицейским», – рассказал Адам Грэйвс .

«Я был бы полицейским или пожарным», – отметил Стефан Матто.

«Я бы, наверное, занимался чем-то вроде строительства», – сказал Дерек Степан .

«Помню, в детстве я восхищался почтальоном. Хотел быть прямо как тот парень, когда вырасту, – почтальоном. Это была моя мечта», – сообщил Питер Стемковски.

Рон Грешнер ответил, что, наверное, стал бы фермером в Монтане.