Грэйвс сказал, что стал бы полицейским, если бы не хоккей, Рихтер – астронавтом, Матто – пожарным, Стемковски – почтальоном, Лундквист играл бы в футбол
Легенды «Рейнджерс» рассказали, кем бы они стали, если бы не хоккей.
Легенды «Рейнджерс» ответили на вопрос о том, кем бы они стали, если бы не хоккей.
«В детстве я хотел быть вратарем или астронавтом», – сказал Майк Рихтер.
«Я бы играл в футбол», – ответил Хенрик Лундквист.
«Мой отец был полицейским. Так как он был моим героем это всегда было чем-то, что я считал потрясающим – быть полицейским», – рассказал Адам Грэйвс.
«Я был бы полицейским или пожарным», – отметил Стефан Матто.
«Я бы, наверное, занимался чем-то вроде строительства», – сказал Дерек Степан.
«Помню, в детстве я восхищался почтальоном. Хотел быть прямо как тот парень, когда вырасту, – почтальоном. Это была моя мечта», – сообщил Питер Стемковски.
Рон Грешнер ответил, что, наверное, стал бы фермером в Монтане.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Рейнджерс»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Лундквист и так играл в футбол - под именем ДжиДжи Буффона
Ну с учётом того, как Грэйвс играл, из него б тот ещё грязный коп вышел. Похлеще клишированных сериаловских)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем