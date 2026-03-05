«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на плей-офф после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1)
«Адмирал» и «Барыс» не смогли пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.
«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1).
Новосибирский клуб набрал 60 очков в 62 матчах сезона и занимает 8-ю строчку в таблице Восточной конференции. За 6 игр до конца регулярки отставание «Барыса» и «Адмирала» от «Сибири» составляет 13 и 14 очков соответсвенно (10-е и 11-е места), что лишает их возможности продолжать борьбу за трофей в этом сезоне.
«Сибирь» прервала серию из четырех поражений подряд. Команда Ярослава Люзенкова поборется с «Трактором», «Нефтехимиком» и «Амуром» за оставшиеся три путевки в плей-офф на Востоке.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Важнейшая победа, но календарь тяжёлый (Ак Барс - Авангард - Металлург - ЦСКА - СКА), расслабляться рано. Готовимся!
