  • «Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов. У Максима 0 очков в 9 играх за клуб при кэпхите 2,25 млн долларов
65

«Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов. У Максима 0 очков в 9 играх за клуб при кэпхите 2,25 млн долларов

«Нью-Джерси» выставил Дадонова, Гленденинга и Цыплакова на драфт отказов.

«Нью-Джерси» выставил нападающих Евгения Дадонова, Люка Гленденинга и Максима Цыплакова на драфт отказов. 

Хоккеистов может забрать себе любая другая команда НХЛ в течение 24 часов.

Дадонов провел 17 игр в нынешнем сезоне, не набрав очков. Срок его соглашения с кэпхитом 1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

В активе Гленденинга 4 передачи в 52 матчах. Срок контракта с кэпхитом 775 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Цыплаков не набрал ни одного очка после обмена в «Девилс» в конце января. За это время он провел 9 игр. Ранее в сезоне в 27 матчах за «Айлендерс» он записал на свой счет 2 (1+1) балла. Срок соглашения Цыплакова с кэпхитом 2,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нью-Джерси»
Молодец Цыплаков, так удачно успел выбить себе контракт. Теперь можно со спокойной душой и в AHL играть.
Флорида пошла в распродажу . Подписала Доминге и вывела из состава Бобра на сегодняшний матч
Ответ makarr24
Флорида пошла в распродажу . Подписала Доминге и вывела из состава Бобра на сегодняшний матч
😔
Ответ makarr24
Флорида пошла в распродажу . Подписала Доминге и вывела из состава Бобра на сегодняшний матч
Комментарий скрыт
Цыплаков уровень КХЛ.
Ответ Андрей Катиков
Цыплаков уровень КХЛ.
Вхл.
Он за Химик черте-как и играл там
Дадонова в плоф заберут сразу
Ответ elninjo_3
Дадонова в плоф заберут сразу
17 матчей, 0+0 - отличный боец для плова, ага
Ответ *MVP*
17 матчей, 0+0 - отличный боец для плова, ага
Это явно что-то не то в джерси было. Чувак боец опытный, да и техничный
Дадонова в ЛА к Панарину, в СКА хорошая тройка была Дадонов-Шипачев-Панарин
Ответ LeMax_rus
Дадонова в ЛА к Панарину, в СКА хорошая тройка была Дадонов-Шипачев-Панарин
Более 10 лет назад
Ответ MosesPray
Более 10 лет назад
Почувствовала себя старой😂
Цыплаков уровня Спартака, не больше
Ответ Сергей Лепехин
Цыплаков уровня Спартака, не больше
Футбольного)
Дадоныч очень крутой игрок. Не звезда, но боец. Значит в НД не смогли грамотно использовать.
Дадонова из-за опыта должны забрать, а вот Цыплаков в ПО точно не помощник
Я же писал, что Цыплаков дьяволам не нужен. Они этим обменом избавились от контракта Палата. Но я думал, что Макса в какой-нибудь обмен включат, как довесок. А тут похоже разрыв контракта или в лучшем случае АХЛ.
ДаДона может снова в Даллас )
