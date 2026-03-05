«Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов. У Максима 0 очков в 9 играх за клуб при кэпхите 2,25 млн долларов
«Нью-Джерси» выставил Дадонова, Гленденинга и Цыплакова на драфт отказов.
«Нью-Джерси» выставил нападающих Евгения Дадонова, Люка Гленденинга и Максима Цыплакова на драфт отказов.
Хоккеистов может забрать себе любая другая команда НХЛ в течение 24 часов.
Дадонов провел 17 игр в нынешнем сезоне, не набрав очков. Срок его соглашения с кэпхитом 1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
В активе Гленденинга 4 передачи в 52 матчах. Срок контракта с кэпхитом 775 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Цыплаков не набрал ни одного очка после обмена в «Девилс» в конце января. За это время он провел 9 игр. Ранее в сезоне в 27 матчах за «Айлендерс» он записал на свой счет 2 (1+1) балла. Срок соглашения Цыплакова с кэпхитом 2,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нью-Джерси»
