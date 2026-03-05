Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»
Фолиньо недоволен, что в НХЛ проходят матчи в день дедлайна обменов.
Капитан «Чикаго» Ник Фолиньо недоволен тем, что в НХЛ проходят матчи в день дедлайна обменов.
Дедлайн в лиге назначен на 6 марта.
«Лично я всегда считал это глупостью. Я думаю, это отвлекает всех. Независимо от того, являешься ты кандидатом на обмен или нет. Я считаю, что это странный день. И я не понимаю, почему лига не решила просто сделать этот день тренировочным для всех.
Это странный день. Это часть профессиональной карьеры, но я не понимаю, почему в этот день обязательно должны быть матчи. Просто назначайте каждый год определенный день и действуйте по этому принципу», – сказал Фолиньо.
Фолиньо поговорил с генменеджером «Чикаго» Дэвидсоном в преддверии дедлайна. У форварда истекает контракт с кэпхитом 4,5 млн долларов
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Полностью согласен. Раз в году можно сосредоточиться конкретно на трансферах.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем