Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»

Фолиньо недоволен, что в НХЛ проходят матчи в день дедлайна обменов.

Дедлайн в лиге назначен на 6 марта.

«Лично я всегда считал это глупостью. Я думаю, это отвлекает всех. Независимо от того, являешься ты кандидатом на обмен или нет. Я считаю, что это странный день. И я не понимаю, почему лига не решила просто сделать этот день тренировочным для всех.

Это странный день. Это часть профессиональной карьеры, но я не понимаю, почему в этот день обязательно должны быть матчи. Просто назначайте каждый год определенный день и действуйте по этому принципу», – сказал Фолиньо.

Фолиньо поговорил с генменеджером «Чикаго» Дэвидсоном в преддверии дедлайна. У форварда истекает контракт с кэпхитом 4,5 млн долларов