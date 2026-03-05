  • Спортс
  • Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно – это приятно»
2

Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно – это приятно»

Ларионов подвел итоги матча СКА против минского «Динамо».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался после матче против минского «Динамо» (2:1 ОТ).

– Приятно быть в Беларуси, в Минске. Каждый раз приезжаешь и поражаешься чистоте, безопасно, культурно в любое время года. Атмосфера была фантастической на трибуне. Болельщики любят хоккей, никого игра не оставила равнодушными.

Горжусь коллективом, поздравляю команду. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно – это приятно.

– У вас три победы в Минске, в чем секрет?

– Нет секретов. У меня даже нет ответа на вопрос. К каждой игре относимся профессионально. Я говорю перед играми в Минске: тут играть сложно, но приятно, нужно дать коктейль эмоций заполненным трибунам. У нас получается. Все игры были трудными.

– Ноль удалений у СКА. С чем это связано?

– Старались, понимали, что «Динамо» успешно в большинстве. Ребята правильно восприняли, сыграли дисциплинированно и честно.

– В плей-офф хотели бы сыграть с «Динамо»?

– Так далеко не смотрим. Конкретного плана нет на данный момент. Мы идем этот путь от матча к матчу, не хотим забегать вперед в вопросе соперника. Как будет так будет.

– «Динамо» – один из лидеров на Западе. На какие аспекты обращали внимание при подготовке к игре?

– Команда хорошо сбалансирована, собраны хорошие легионеры, у каждого из игроков своя роль.

Нельзя быть пассажиром в матче с таким соперником, нельзя дать слабину, потому что «Динамо» знает, как наказать, оно забивает много голов. Мы хорошо знаем друг друга, важно держать свою линию, играть правильно, индивидуальные качества подчиняются командным, – сказал Ларионов.

СКА выиграл 4 из 6 последних матчей – сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, и ворота отстояли, хотя и не без везения, и забили, как надо .
Ответ grom55
Да, и ворота отстояли, хотя и не без везения, и забили, как надо .
Минску тоже откровенно повезло в первом периоде.
