Главный тренер «Дрэгонс» Митч Лав высказался о матче Фонбет Чемпионата КХЛ в Шанхае против «Сибири» (1:2).
– Интересная игра. Обе команды с начала матча наблюдали друг за другом. Все было в новинку. Но затем у команд получилось приспособиться, игра стала более интересная.
Доволен, что смогли сравнять счет. Но есть моменты, которыми я не доволен. Упускали выходы соперника, в третьем периоде не смогли сравнять счет.
– Вы были ранее в Китае? Насколько это необычный опыт для вас?
– Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Но единственный момент – непривычный для нас размер льда, хотелось добавить скорости, наверное, такие же мысли были и у соперника, но в целом все на высшем уровне.
– Вы готовы продолжить работать здесь в будущем?
– Да, конечно, моя работа тренировать хоккеистов, здесь все на высшем уровне, люди прикладывают все возможные усилия и делают все, чтобы команде было комфортно, – сказал Лав.