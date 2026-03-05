Митч Лав высказался о матче в Шанхае против «Сибири».

Главный тренер «Дрэгонс » Митч Лав высказался о матче Фонбет Чемпионата КХЛ в Шанхае против «Сибири» (1:2).

– Интересная игра. Обе команды с начала матча наблюдали друг за другом. Все было в новинку. Но затем у команд получилось приспособиться, игра стала более интересная.

Доволен, что смогли сравнять счет. Но есть моменты, которыми я не доволен. Упускали выходы соперника, в третьем периоде не смогли сравнять счет.

– Вы были ранее в Китае? Насколько это необычный опыт для вас?

– Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Но единственный момент – непривычный для нас размер льда, хотелось добавить скорости, наверное, такие же мысли были и у соперника, но в целом все на высшем уровне.

– Вы готовы продолжить работать здесь в будущем?

– Да, конечно, моя работа тренировать хоккеистов, здесь все на высшем уровне, люди прикладывают все возможные усилия и делают все, чтобы команде было комфортно, – сказал Лав.

