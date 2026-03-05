«Сент-Луис» поместил Жозефа на драфт отказов для расторжения контракта
Матье Жозеф покинет «Сент-Луис».
«Сент-Луис» выставил нападающего Матье Жозефа на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.
29-летний Жозеф набрал 11 (2+9) очков в 39 играх за «Блюз» в этом сезоне.
Он также забил один гол в 2 играх за фарм-клуб команды в АХЛ «Спрингфилд».
Срок соглашения Жозефа с кэпхитом 2,95 млн долларов был рассчитан до конца сезона-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сент-Луиса»
