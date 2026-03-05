Гришин о 3:7 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» сильно хотел победить, видимо. Много ошибок в обороне, нас наказали за это. Постараемся, чтобы счет психологически не давил, какая разница – 3:7 или 3:4»

Гришин о 3:7 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» сильно хотел победить, видимо.

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин высказался о поражении команды от «Адмирала » (3:7) в FONBET Чемпионате КХЛ.

– Видимо, сильно хотели [победить]. Хорошо сыграли в атаке, наделали много ошибок в обороне, и противник нас наказал за это.

– Две шайбы пропустили в меньшинстве, хотя у вас одна из лучших нейтрализаций численного преимущества. Почему так?

– Не смогли сыграть некоторые хоккеисты, которые обычно играют в бригадах меньшинства. Это один из ключевых моментов. Ну и соперник здорово разыгрывал, попадал.

– Слишком поздно включились? Все‑таки в концовке «Нефтехимик» прибавил.

– Во втором перерыве была задача, сказали ребятам: «Давайте забудем про счет, выйдем и начнем игру с чистого листа». Попытались что‑то сделать. И только в концовке что‑то стало получаться. Но и удаления были с нашей стороны… Это немного не давало нам возможности… Хорошо, что парочку забили в конце. Уже положительно.

– К чему хорошему может привести такой результат?

– Смотря как ребята это воспримут. У нас был разговор и до этого. Потому после игры не стали серьезно нагнетать. Сейчас восстановятся, сходят в зал… Думаю, завтра немного поговорим. Кто‑то может собраться и показать лучшую игру, а на кого‑то это может давить. Постараемся, чтобы счет психологически не давил на ребят. Какая разница – 3:7 или 3:4…

У нас есть травмированные ребята из основного состава. Естественно, их не хватает. Наверное, это тоже сказывается. Думаю, психологическая обстановка улучшится, когда ребята по мере выздоровления будут заходить в состав. Проиграли и проиграли. Да, обидно, но постараемся что‑то поменять, – сказал Гришин.