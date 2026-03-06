ЛеБрюн сообщил, что интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос: «Похоже, появилось несколько новых команд»
Интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос.
Интерес к защитнику «Филадельфии» Расмусу Ристолайнену вырос.
Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.
«Сегодня рынок для Расмуса Ристолайнена расширился, похоже, там появилось несколько новых команд», – написал ЛеБрюн.
В нынешнем сезоне Ристолайнен провел 23 матча и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «минус 3». Срок его соглашения с кэпхитом 5,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ристолайнен: "Готов хоть куда, лишь бы наконец в плэйофф сыграть. Уже 13-й сезон в карьере светит без кубковых матчей"
Посочувствую тем кто его заберёт.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем