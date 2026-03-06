ЛеБрюн сообщил, что интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос: «Похоже, появилось несколько новых команд»

Интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос.

Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн .

«Сегодня рынок для Расмуса Ристолайнена расширился, похоже, там появилось несколько новых команд», – написал ЛеБрюн.

В нынешнем сезоне Ристолайнен провел 23 матча и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «минус 3». Срок его соглашения с кэпхитом 5,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.