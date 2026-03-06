НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Баффало», «Коламбус» победил «Флориду», «Рейнджерс» забросили 6 шайб «Торонто», «Виннипег» обыграл «Тампу», «Лос-Анджелес» был сильнее «Айлендерс»
В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» проиграл «Баффало» (1:5), «Коламбус» победил «Флориду» (4:2), «Рейнджерс» справились с «Торонто» (6:2), «Тампа» уступила «Виннипегу» (1:4), «Лос-Анджелес» был сильнее «Айлендерс» (5:3).
НХЛ
Регулярный чемпионат
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
81 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Надеюсь, Боб придет в себя. Этот коллектив еще способен на многое. Радикальная перестройка может только испортить всё.
Неизменно только одно: пожелание Vulturecrow побыстрее найти работу и перестать сидеть сутками в комментах на Спортсе. Ещё раз: недостаток общения не решается написанием комментов по поводу и без.
это не КХЛ, это 1-0 в матча Коламбус - Флорида.
Бостон, Питты и Айлы дружно слились, а Коламбус выиграл. у Питтов ещё Малкин с высокой долей вероятности схватит дискву в пару-тройку матчей - будет очень интересно глянуть на них без Сида с Джино.
5 команд в диапазоне трёх очков. глядишь, ещё набравшая очки в 9 из 10 последних матчей Оттава подтянется. нас ждёт офигенный последний месяц регулярки.