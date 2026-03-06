  • Спортс
  • НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Баффало», «Коламбус» победил «Флориду», «Рейнджерс» забросили 6 шайб «Торонто», «Виннипег» обыграл «Тампу», «Лос-Анджелес» был сильнее «Айлендерс»
81

В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» проиграл «Баффало» (1:5), «Коламбус» победил «Флориду» (4:2), «Рейнджерс» справились с «Торонто» (6:2), «Тампа» уступила «Виннипегу» (1:4), «Лос-Анджелес» был сильнее «Айлендерс» (5:3).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Хлебушка с почином!
Могут ли в матче НЙР и ТМЛ проиграть обе команды?
Ответ Михаил Майоров
Могут ли в матче НЙР и ТМЛ проиграть обе команды?
легко. Рейнджерс проиграют матч, а Торонто - борьбу за первый пик драфта.
Ответ vulturecrow
легко. Рейнджерс проиграют матч, а Торонто - борьбу за первый пик драфта.
Ничья в основное время, обе команды набирают очки и проигрывают борьбу за позиции на драфте.
Кошки, похоже, решили досрочно завершить сезон. Это печально.

Надеюсь, Боб придет в себя. Этот коллектив еще способен на многое. Радикальная перестройка может только испортить всё.

Неизменно только одно: пожелание Vulturecrow побыстрее найти работу и перестать сидеть сутками в комментах на Спортсе. Ещё раз: недостаток общения не решается написанием комментов по поводу и без.
Проворов бросал, пока Воронков делал заслон Тарасову. от клюшки Куликова шайба срикошетила в ворота.
это не КХЛ, это 1-0 в матча Коламбус - Флорида.
Баффало возьмёт кубок.
У Малкина нервы ни к черту не годятся.
Юту с победой! Ванечек молодец, работы у него было немного конечно, но шансов Филям не оставил
Ответ HCBV
Юту с победой! Ванечек молодец, работы у него было немного конечно, но шансов Филям не оставил
хотя лично мне этот Боно не очень
на Востоке потихоньку ползли к апрелю, но сегодняшние матчи придали перчику.
Бостон, Питты и Айлы дружно слились, а Коламбус выиграл. у Питтов ещё Малкин с высокой долей вероятности схватит дискву в пару-тройку матчей - будет очень интересно глянуть на них без Сида с Джино.
5 команд в диапазоне трёх очков. глядишь, ещё набравшая очки в 9 из 10 последних матчей Оттава подтянется. нас ждёт офигенный последний месяц регулярки.
Гантер на раздаче сегодня)
всем, кто жалуется на плохое большинство Вашингтона - срочно смотреть Питтов с Баффалой. там уже 3 шайбы в меньшинстве забили.
