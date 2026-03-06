НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Баффало», «Коламбус» победил «Флориду», «Рейнджерс» забросили 6 шайб «Торонто», «Виннипег» обыграл «Тампу», «Лос-Анджелес» был сильнее «Айлендерс»

В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург » проиграл «Баффало » (1:5), «Коламбус » победил «Флориду» (4:2), «Рейнджерс » справились с «Торонто» (6:2), «Тампа » уступила «Виннипегу» (1:4), «Лос-Анджелес» был сильнее «Айлендерс» (5:3).

