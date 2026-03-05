39-летний Широков о продолжении карьеры: «Решение буду принимать по окончании сезона. Силы и желание играть в хоккей у меня есть»

39-летний форвард «Сибири» Широков высказался о своем будущем.

Нападающий «Сибири » Сергей Широков сообщил, что примет решение о продолжении карьеры по окончании сезона.

Срок соглашения 39-летнего игрока рассчитан до 31 мая.

«Посмотрим, как сложится ситуация. Для начала нам надо доиграть этот сезон, сыграть в плей-офф. Все мысли только об этом.

Решение буду принимать уже по окончании сезона. Сейчас по этому поводу мне сказать нечего. Силы и желание играть в хоккей у меня есть, они же есть и для того, чтобы с удовольствием приходить на тренировки. Ведь сама игра – это праздник для нас.

Но самое трудное – тренироваться, каждый день находить в себе силы просыпаться рано утром и идти на тренировку. Это и есть самое важное», – сказал Широков.