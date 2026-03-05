  • Спортс
  • 39-летний Широков о продолжении карьеры: «Решение буду принимать по окончании сезона. Силы и желание играть в хоккей у меня есть»
3

39-летний форвард «Сибири» Широков высказался о своем будущем.

Нападающий «Сибири» Сергей Широков сообщил, что примет решение о продолжении карьеры по окончании сезона.

Срок соглашения 39-летнего игрока рассчитан до 31 мая.

«Посмотрим, как сложится ситуация. Для начала нам надо доиграть этот сезон, сыграть в плей-офф. Все мысли только об этом.

Решение буду принимать уже по окончании сезона. Сейчас по этому поводу мне сказать нечего. Силы и желание играть в хоккей у меня есть, они же есть и для того, чтобы с удовольствием приходить на тренировки. Ведь сама игра – это праздник для нас.

Но самое трудное – тренироваться, каждый день находить в себе силы просыпаться рано утром и идти на тренировку. Это и есть самое важное», – сказал Широков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
РИА Новости
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Играй Серёга, ты молодец, нормально всё у тебя.
самое главное не покидай команду тебя тут уважают
Ответ АХИЛЕС
самое главное не покидай команду тебя тут уважают
Его не только здесь уважают. Это один из самых уважаемых людей во всей лиге! Как игрока и как человека.
