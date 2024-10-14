«Авангард» прервал 6-матчевую победную серию «Трактора». Буше сделал дубль
«Авангард» прервал победную серию «Трактора» из 6 матчей.
Команда тренера Сергея Звягина обыграла челябинцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
Голами в составе омского клуба отметились Линден Вей и Рид Буше, сделавший дубль.
Это поражение стало для «Трактора» первым в семи последних играх.
На данный момент «Авангард» занимает девятое место в таблице Востока, «Трактор» – первое.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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