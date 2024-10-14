«Авангард» прервал 6-матчевую победную серию «Трактора». Буше сделал дубль

«Авангард» прервал победную серию «Трактора» из 6 матчей.

Команда тренера Сергея Звягина обыграла челябинцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Голами в составе омского клуба отметились Линден Вей и Рид Буше , сделавший дубль.

Это поражение стало для «Трактора » первым в семи последних играх.

На данный момент «Авангард » занимает девятое место в таблице Востока, «Трактор» – первое.