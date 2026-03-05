  • Спортс
1

Роман Ротенберг об игре футбольного «Динамо» после перерыва: «Отлично вообще! Молодцы! Ждем победы в матче против «Спартака»

Роман Ротенберг ждет победы футбольного «Динамо» в матче против «Спартака».

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров ХК «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что ждет победы футбольного «Динамо» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Спартака».

– Как вам первый результат «Динамо» после перерыва?

– Отлично вообще! Молодцы! В предстоящем матче ждем победы.

– Команда выглядит лучше, чем при Карпине?

– Не знаю, – сказал Ротенберг перед стартом матча.

