Роман Ротенберг об игре футбольного «Динамо» после перерыва: «Отлично вообще! Молодцы! Ждем победы в матче против «Спартака»
Роман Ротенберг ждет победы футбольного «Динамо» в матче против «Спартака».
Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров ХК «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что ждет победы футбольного «Динамо» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Спартака».
– Как вам первый результат «Динамо» после перерыва?
– Отлично вообще! Молодцы! В предстоящем матче ждем победы.
– Команда выглядит лучше, чем при Карпине?
– Не знаю, – сказал Ротенберг перед стартом матча.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
