«Миннесота» выменяла Петри у «Флориды» на драфт-пик
«Миннесота» выменяла Петри у «Флориды».
«Миннесота» выменяла защитника Джеффа Петри у «Флориды».
Взамен «Пантерс» получили выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2026. Этот драфт-пик станет выбором в пятом раунде драфта-2026, если «Миннесота» выиграет два раунда плей-офф, а Петри примет участие в 50% или более игр «Уайлд» в плей-офф в течение этих раундов.
В нынешнем сезоне Петри провел 58 матчей и набрал 8 (0+8) очков при показателе полезности «минус 10».
Срок соглашения Петри с кэпхитом 775 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Миннесоты»
У соты не видно проблем из защитой и нафиг им Петри даже бесплатно не понятно
разве что на случай травм запаска. ну или Богосяна завтра куда-нибудь обменяют.
Теперь есть ограничение на количество игроков в составе… походу кого-то менять в пакете с Валльстедом менять решили, Элиас? Трочек? МАЛКИИИИН?😅
7 раунд это практически на дик пик
Помню его фотку с красными глазами)
Для глубины состава опытный защитник не помешает
Нельзя много игроков в составе держать.
Не помешает, только нахрена он конкретно Миннисоте? У них и так в защите полный порядок. Герин опять занимается хернёй откровенной.
От былого Джеффа Петри только имя осталось...
