«Миннесота» выменяла Петри у «Флориды» на драфт-пик

«Миннесота» выменяла защитника Джеффа Петри у «Флориды».

Взамен «Пантерс» получили выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2026. Этот драфт-пик станет выбором в пятом раунде драфта-2026, если «Миннесота » выиграет два раунда плей-офф, а Петри примет участие в 50% или более игр «Уайлд» в плей-офф в течение этих раундов.

В нынешнем сезоне Петри провел 58 матчей и набрал 8 (0+8) очков при показателе полезности «минус 10».

Срок соглашения Петри с кэпхитом 775 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.