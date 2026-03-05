Уил о новом контракте с «Динамо»: «Это отличная организация. Каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, наконец-то сможем это сделать»

Джордан Уил высказался о новом контракте с «Динамо».

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался о новом контракте с клубом.

– Недавно вы продлили контракт с «Динамо» еще на два года. Какие чувства испытываете?

– Великолепные. С самого первого дня в «Динамо» у меня только приятные впечатления. Это отличная организация. Замечательный город, Москва удивительна для меня, моей жены и моего сына, им здесь так нравится.

И так много всего предстоит сделать, ведь каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы пройти максимально далеко и выиграть Кубок Гагарина . Надеюсь, мы наконец-то сможем это сделать, – сказал Уил.