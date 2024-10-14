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  • Анисимов про отъезд в США: «Не понимал, что за город и команда – ну, «Рейнджерс» и «Рейнджерс». В 2007-м интернета не было – на бумажке распечатывали, куда ехать»
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Анисимов про отъезд в США: «Не понимал, что за город и команда – ну, «Рейнджерс» и «Рейнджерс». В 2007-м интернета не было – на бумажке распечатывали, куда ехать»

Артем Анисимов рассказал про переезд в США из Ярославля в 2007 году.

Ранее российский форвард завершил профессиональную карьеру.

Анисимов провел 13 сезонов в НХЛ, выступая за «Рейнджерс», «Коламбус», «Чикаго» и «Оттаву». Набрал 376 (180+196) баллов за 771 матч в регулярках, провел 43 игры и отметился 17 (8+9) очками в плей-офф.

«Да я вообще не понимал, что за город и команда. Когда меня выбрали на драфте, я подумал: «Ну, «Рейнджерс» и «Рейнджерс».

Сейчас есть доступ к социальным сетям, информации, а тогда я вообще не понимал, куда приехал. Просто хотел пробиться в НХЛ, больше меня ничего не волновало.

Вы не забывайте, это было в далеком 2007 году, когда только первый айфон выходил. Интернета не было, как сейчас. В телефоне карты было не открыть и не забить, где рядом находится ресторан или магазин. Раньше распечатывали на бумажке, куда ехать.

Сейчас молодым ребятам чуть проще: есть переводчики, много информации в интернете, можно онлайн учить язык», – сказал бывший игрок НХЛ и сборной России Артем Анисимов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
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