Быков об Анисимове: «Выдающийся центрфорвард, красивая и заслуженная карьера. Приятно работать с ребятами, которые понимают с полуслова»
Вячеслав Быков назвал Артема Анисимова выдающимся центрфорвардом.
Вчера бывший игрок сборной России и клубов НХЛ объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.
«Выдающийся центрфорвард, у которого была красивая и заслуженная карьера с большим количеством побед. Артем оставил хороший след в истории отечественного и мирового хоккея.
Мне посчастливилось пересекаться с ним и работать. Приятно работать с ребятами, которые понимают с полуслова. Видя их талант, ощущаешь радость», – сказал бывший тренер сборной России.
Анисимов завершил карьеру. Форвард выиграл золото ЧМ-2014 и провел 13 сезонов в НХЛ, сыграв 771 матч
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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