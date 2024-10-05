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Быков об Анисимове: «Выдающийся центрфорвард, красивая и заслуженная карьера. Приятно работать с ребятами, которые понимают с полуслова»

Вячеслав Быков назвал Артема Анисимова выдающимся центрфорвардом.

Вчера бывший игрок сборной России и клубов НХЛ объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. 

«Выдающийся центрфорвард, у которого была красивая и заслуженная карьера с большим количеством побед. Артем оставил хороший след в истории отечественного и мирового хоккея.

Мне посчастливилось пересекаться с ним и работать. Приятно работать с ребятами, которые понимают с полуслова. Видя их талант, ощущаешь радость», – сказал бывший тренер сборной России. 

Анисимов завершил карьеру. Форвард выиграл золото ЧМ-2014 и провел 13 сезонов в НХЛ, сыграв 771 матч

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoВячеслав Быков
logoАртем Анисимов
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logoЧМ по хоккею
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