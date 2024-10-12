Ярославлев о дебюте в КХЛ: «Скорости здесь намного выше, чем в ВХЛ. Вратарю нужно соображать быстрее, быть на шаг впереди. Мандраж был, важно не перегореть»

Евгений Ярославлев поделился впечатлениями от своего дебюта в КХЛ.

Московское «Динамо» обыграло «Салават » со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Эта игра стала дебютной для 30-летнего вратаря бело-голубых Евгения Ярославлева .

– Если честно, не знаю, что сказать пока. Немножко под впечатлением. Очень рад, что мне выпал такой шанс. Начать с победы дорогого стоит.

– Скорости отличаются в КХЛ и ВХЛ?

– Не сказал бы, что в КХЛ намного выше скорости, чем в ВХЛ. Скорость мышления довольно-таки отличается. Мыслить нужно быстрее, игроки мастеровитые, опытные, хорошо видят площадку. Вратарю нужно соображать здесь побыстрее, чтобы где-то быть на шаг впереди.

– С каким настроем выходил сегодня?

– Конечно, если скажу, что как на обычную игру, то совру. Естественно, был мандраж, важно было не перегореть и справиться со своей головой.

– Было ли такое, что потерял в какой-то момент надежду сыграть в КХЛ? Все-таки в 30 лет дебют вратаря – это редкость.

– В какой-то определенный момент, наверное, было такое, когда играл в Вышке. Но после прошлого сезона предложили вариант, появился шанс попробовать себя. Естественно согласился, мало ли. На следующий год может такого шанса не быть.

– Понимаешь, что каждый матч для тебя теперь решающий?

– Все игры решающие, иду от игры к игре. Никаких мыслей наперед нет. Сегодня мне дали шанс, вышел и сыграл.

– Ты играешь под 94 номером, до тебя под ним играл Андрей Миронов. Придаешь этому какое-то значение?

– Это придает дополнительную ответственность. Знаю, что Андрей играл много времени здесь, был лидером. Не хочется ударить этим номером в грязь, так сказать, – сказал вратарь московского «Динамо » Евгений Ярославлев.