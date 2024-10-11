Малкин о будущем: «Это мои последние два-три сезона, наверное. Я хочу играть на высоком уровне, помогать «Питтсбургу»
Срок соглашения 38-летнего игрока с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Если я буду играть неправильно, если я буду не очень доволен тем, как я играю, тогда это, вероятно, будут мои последние два года. Но я не могу сказать наверняка, что закончу через два года.
Если я буду хорошо играть в этом году и в следующем году, если я буду доволен тем, как я играю, то, возможно, я поиграю немного больше после этого. Это было бы здорово.
Никто не хочет завершать карьеру. Все хотят играть как можно дольше, но я знаю, что не смогу играть гораздо дольше. Это мои последние два-три года, наверное.
Когда это твои последние два-три года, ты хочешь играть еще больше. Я хочу играть на высоком уровне в свои последние сезоны, помогать своей команде», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
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