Форвард «Виннипега» Коннор – 1-й игрок в истории НХЛ с голами в 7 стартовых матчах сезона подряд

Кайл Коннор забил гол в седьмом стартовом матче сезона подряд.

Нападающий «Виннипега » забросил шайбу в игре регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (6:0).

Это был первый матч «Джетс» в нынешнем сезоне НХЛ .

Кайл Коннор стал первым игроком в истории лиги, забившим в семи стартовых матчах сезона подряд.