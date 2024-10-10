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Форвард «Виннипега» Коннор – 1-й игрок в истории НХЛ с голами в 7 стартовых матчах сезона подряд

Кайл Коннор забил гол в седьмом стартовом матче сезона подряд.

Нападающий «Виннипега» забросил шайбу в игре регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (6:0).

Это был первый матч «Джетс» в нынешнем сезоне НХЛ.

Кайл Коннор стал первым игроком в истории лиги, забившим в семи стартовых матчах сезона подряд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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