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Бедард пытался забить лакросс-гол в первом матче сезона. У него 2 передачи и 5 бросков за 21:14 против «Юты»

Коннор Бедард набрал 2 очка в первом матче сезона.

Нападающий «Чикаго» сделал 2 передачи в игре против «Юты» (2:5). Также он предпринял попытку забить лакросс-гол.

Его игровое время составило 21:14 (лучший показатель среди форвардов «Блэкхокс», полезность «+1»). 

Коннор Бедард нанес 5 бросков в створ, совершил 1 силовой прием, заблокировал 1 бросок и допустил 2 потери шайбы.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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