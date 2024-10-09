Бедард пытался забить лакросс-гол в первом матче сезона. У него 2 передачи и 5 бросков за 21:14 против «Юты»
Коннор Бедард набрал 2 очка в первом матче сезона.
Нападающий «Чикаго» сделал 2 передачи в игре против «Юты» (2:5). Также он предпринял попытку забить лакросс-гол.
Его игровое время составило 21:14 (лучший показатель среди форвардов «Блэкхокс», полезность «+1»).
Коннор Бедард нанес 5 бросков в створ, совершил 1 силовой прием, заблокировал 1 бросок и допустил 2 потери шайбы.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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