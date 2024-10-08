Овечкин и другие игроки «Вашингтона» вручили подарки 36 болельщикам, которые покупают абонементы с 1974-го – в честь 50-летия «Кэпиталс»
Александр Овечкин поучаствовал в акции в честь 50-летия «Вашингтона».
Сегодня игроки «Кэпиталс», включая капитана команды, удивили болельщиков клуба, лично доставив сезонные абонементы и специальные подарки в честь 50-летия клуба.
Счастливчиками стали владельцы первых 36 абонементов на сезон-1974/75, которые остаются с командой с ее дебюта в НХЛ.
Фото: nhl.com/capitals
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости