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  • Овечкин и другие игроки «Вашингтона» вручили подарки 36 болельщикам, которые покупают абонементы с 1974-го – в честь 50-летия «Кэпиталс»
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Овечкин и другие игроки «Вашингтона» вручили подарки 36 болельщикам, которые покупают абонементы с 1974-го – в честь 50-летия «Кэпиталс»

Александр Овечкин поучаствовал в акции в честь 50-летия «Вашингтона».

Сегодня игроки «Кэпиталс», включая капитана команды, удивили болельщиков клуба, лично доставив сезонные абонементы и специальные подарки в честь 50-летия клуба.

Счастливчиками стали владельцы первых 36 абонементов на сезон-1974/75, которые остаются с командой с ее дебюта в НХЛ

Фото: nhl.com/capitals

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
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