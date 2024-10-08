Овечкин и другие игроки «Вашингтона» вручили подарки 36 болельщикам, которые покупают абонементы с 1974-го – в честь 50-летия «Кэпиталс»

Александр Овечкин поучаствовал в акции в честь 50-летия «Вашингтона».

Сегодня игроки «Кэпиталс», включая капитана команды, удивили болельщиков клуба, лично доставив сезонные абонементы и специальные подарки в честь 50-летия клуба.

Счастливчиками стали владельцы первых 36 абонементов на сезон-1974/75, которые остаются с командой с ее дебюта в НХЛ .

Фото: nhl.com/capitals