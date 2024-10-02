Пашков о «Динамо»: «Уверенность переросла в самоуверенность, хотели въехать в сезон на старом багаже. Преодолеют кризис, состав у команды приличный, вратарская линия немного хромает»
Команда под руководством Алексея Кудашова одержала 5 побед в 11 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Динамо» занимает 8-е место в таблице Западной конференции, набрав 11 очков.
«Я думаю, что в «Динамо» игроки и тренеры ожидали дальнейшего успеха после прошлого регулярного чемпионата. Эта уверенность переросла в самоуверенность и сыграла с ними злую шутку.
Хотели въехать в новый сезон на старом багаже. Наверное, есть и какие-то другие вещи, но без нахождения внутри команды можно это только предполагать.
Есть все основания, что они преодолеют кризис и смогут достойно и успешно выступать в итоге. Все-таки прошел пока лишь один месяц с начала чемпионата, вскоре начнут проявляться возможности всего состава, а он у них очень приличный.
Возможно, вратарская линия немного хромает, а в остальном все хорошо. Думаю, что по чемпионату они будут идти вверх», – сказал экс-вратарь московского «Динамо» и сборной СССР.
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