Быков о Деанджело: «Для СКА вижу только плюсы, набраться опыта от хорошего мастера полезно. Никишин наверняка все понимает, если добровольно пошел на понижение»
Вячеслав Быков положительно оценил переход Энтони Деанджело в СКА.
Ранее сообщалось, что СКА перед приходом американского защитника переподписал контракт с Александром Никишиным с понижением заработной платы.
«Руководители СКА прекрасно знают свою команду. Всегда полезно набраться опыта от хорошего мастера для роста всей команды. С этим прицелом Деанджело и приглашали.
Что касается понижения зарплаты Никишина, наверняка он все понимает, если добровольно пошел на этот шаг.
Не думаю, что у Деанджело будут проблемы с поведением в СКА. Любой хороший мастер привнесет в команду только пользу. Поэтому я вижу только плюсы от перехода Деанджело в петербургский клуб», – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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