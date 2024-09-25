Быков о Деанджело: «Для СКА вижу только плюсы, набраться опыта от хорошего мастера полезно. Никишин наверняка все понимает, если добровольно пошел на понижение»

Вячеслав Быков положительно оценил переход Энтони Деанджело в СКА.

Ранее сообщалось , что СКА перед приходом американского защитника переподписал контракт с Александром Никишиным с понижением заработной платы.

«Руководители СКА прекрасно знают свою команду. Всегда полезно набраться опыта от хорошего мастера для роста всей команды. С этим прицелом Деанджело и приглашали.

Что касается понижения зарплаты Никишина, наверняка он все понимает, если добровольно пошел на этот шаг.

Не думаю, что у Деанджело будут проблемы с поведением в СКА. Любой хороший мастер привнесет в команду только пользу. Поэтому я вижу только плюсы от перехода Деанджело в петербургский клуб», – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.