Владимир Плющев: «Фальстарт «Металлурга» – неожиданность. Но в отставку Разина не верю. Магнитогорск будет терпеть весь чемпионат, скорее всего»
Владимир Плющев считает, что «Металлург» не уволит Андрея Разина.
– Может ли состояться отставка в лагере действующего чемпиона КХЛ «Магнитки», которая разместилась в подвале Востока?
– Фальстарт «Магнитки» для меня неожиданность. После чемпионского сезона очень часто идет спад, но задача тренера – его как минимум регулировать. А тут команду захлестнула малопонятная эйфория, которая началась с ухода с домашнего турнира.
Но в отставку Андрея Разина не верю. Скорее всего, весь чемпионат Магнитогорск будет терпеть. Если, конечно, тренер совсем не потеряет связь с реальностью, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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