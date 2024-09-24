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  • Владимир Плющев: «Фальстарт «Металлурга» – неожиданность. Но в отставку Разина не верю. Магнитогорск будет терпеть весь чемпионат, скорее всего»
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Владимир Плющев: «Фальстарт «Металлурга» – неожиданность. Но в отставку Разина не верю. Магнитогорск будет терпеть весь чемпионат, скорее всего»

Владимир Плющев считает, что «Металлург» не уволит Андрея Разина.

– Может ли состояться отставка в лагере действующего чемпиона КХЛ «Магнитки», которая разместилась в подвале Востока?

– Фальстарт «Магнитки» для меня неожиданность. После чемпионского сезона очень часто идет спад, но задача тренера – его как минимум регулировать. А тут команду захлестнула малопонятная эйфория, которая началась с ухода с домашнего турнира.

Но в отставку Андрея Разина не верю. Скорее всего, весь чемпионат Магнитогорск будет терпеть. Если, конечно, тренер совсем не потеряет связь с реальностью, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoМеталлург Мг
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoАндрей Разин
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