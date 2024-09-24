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Владимир Плющев: «Проблемы «Динамо» и Кудашова для меня – сюрприз. Команда выглядит несколько неуправляемой, играет волнами»

Владимир Плющев прокомментировал ситуацию в «Динамо».

– Кто следующий в списке на тренерское увольнение?

– Мне этот вопрос не очень приятен. У тренеров – какими бы разными они не были – хлеб не самый легкий. Поэтому желательно, чтобы такие списки не появлялись.

– Тем не менее это жизнь – и они появляются. В связи с этим с особым интересом ждут матча «Барыс» – «Динамо». Не передаст ли Астана эстафету москвичам?

– Для меня нынешние проблемы московского «Динамо» и Алексея Кудашова – сюрприз. Все-таки летом, как и «Барысу», бело-голубым удалось приобрести нескольких не самых последних хоккеистов, причем на определенные роли.

Но пока команда выглядит несколько неуправляемой, играет волнами. Со стороны кажется, что есть определенные внутренние проблемы. 

Для меня барометр – молодежь. Летом лихо уехал Чернышов, почти не играет талантливый Рябкин. Получается, у молодежи на данном этапе нет будущего в «Динамо» – и она это чувствует.

– О каких внутренних проблемах речь?

– Скажу так – летом не удалось детально проанализировать предыдущие три сезона и причины неудач. Все-таки «Динамо» – это структура с большими традициями, легендарный клуб. Но истинных «динамовцев» к команде и к анализу ситуации как будто бы не подпускают. 

А если кадровые выводы не сделаны, то проблемы обязательно переходят на будущее, что мы и видим, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoАлексей Кудашов
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoИван Рябкин
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