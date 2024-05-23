Макдона про обмен в «Тампу»: «Звонил Стэмкосу, а он только вышел со льда с Кучеровым. Было 21 мая. Это стандарт, созданный тренерами, руководством и игроками»

Райан Макдона поделился мнением о трудовой этике в «Тампа-Бэй».

34-летний защитник вернулся в клуб после обмена из «Нэшвилла». Он уже выступал за «Тампу» с 2018 по 2022 год и выиграл два Кубка Стэнли.

«Звонил Стэмкосу, а он только что вышел со льда вместе с Кучеровым. Я спрашиваю: «В смысле?» Это было 21 мая.

Как можно не радоваться тому, что ты присоединился к парням, которые работают над своей игрой даже после того, как их выбили в первом раунде?

Это тот стандарт, который создали тренерский штаб, руководство и, очевидно, игроки. Если ты не работаешь над тем, чтобы совершенствоваться, становиться лучше и быть лучшей версией себя, то они не хотят, чтобы ты был частью раздевалки.

Это отличная команда, и я чрезвычайно воодушевлен», – сказал защитник «Тампа-Бэй» Райан Макдона.