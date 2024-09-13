«Эдмонтон» пригласил Дермотта на просмотр. В прошлом сезоне НХЛ отменила запрет обматывать клюшки радужными лентами после его демарша
«Эдмонтон» пригласил защитника Трэвиса Дермотта на просмотр.
27-летний игрок приедет в тренировочный лагерь «Ойлерс».
В прошлом сезоне он выступал за «Аризону» – 50 игр в регулярном чемпионате и 7 (2+5) очков при полезности «минус 14».
Всего в лиге защитник провел 329 матчей (в основном за «Торонто») и набрал 61 (16+45) балл.
В октябре прошлого года Дермотт стал первым игроком, использовавшим радужную ленту для клюшки на фоне запрета лиги. После его демарша лига отменила запрет.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Edmonton Journal
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