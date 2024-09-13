«Эдмонтон» пригласил Дермотта на просмотр. В прошлом сезоне НХЛ отменила запрет обматывать клюшки радужными лентами после его демарша

«Эдмонтон» пригласил защитника Трэвиса Дермотта на просмотр.

27-летний игрок приедет в тренировочный лагерь «Ойлерс».

В прошлом сезоне он выступал за «Аризону» – 50 игр в регулярном чемпионате и 7 (2+5) очков при полезности «минус 14».

Всего в лиге защитник провел 329 матчей (в основном за «Торонто») и набрал 61 (16+45) балл.

В октябре прошлого года Дермотт стал первым игроком, использовавшим радужную ленту для клюшки на фоне запрета лиги. После его демарша лига отменила запрет .