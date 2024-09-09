Перри сходил на рестлинг в Эдмонтоне и помог канадскому бойцу Оуэнсу победить. Один из двух его соперников вышел на ринг в свитере «Флориды»
Форвард «Эдмонтона» поддержал канадского бойца не только словами.
39-летний хоккеист принял участие в схватке Кевина Оуэнса с дуэтом в составе Грейсона Уоллера и Остина Теори в рамках WWE Smackdown.
Уоллер вышел на ринг в Эдмонтоне в свитере «Флориды» с номером и фамилией Мэттью Ткачака, что вызвало неудовольствие публики.
«Пантерс» выиграли Кубок Стэнли в прошлом сезоне, обыграв «Ойлерс» в финале (4-3).
По ходу схватки Оуэнс оттащил Теори к местам в первом ряду, где сидели Перри и его сын, и попросил Кори о помощи.
Хоккеист, не выходя на ринг, схватил Теори за руки, дав Кевину возможность провести еще один удар. Новоявленные партнеры ударили по рукам, после чего шоу продолжилось и завершилось победой Оуэнса.
Фото: скриншот трансляции Fox / WWE.
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