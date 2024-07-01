Ткачак о дожде на чемпионском параде «Флориды»: «Слышал, в Эдмонтоне +21 и солнечно, но у них нет кубка»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Мэттью Ткачак ахахаха Хоккей

Мэттью Ткачак пошутил о непогоде на чемпионском параде «Флориды».

Мероприятие, посвященное первой в истории победе клуба в Кубке Стэнли, прошло под дождем.

«Слышал, что в Эдмонтоне 70 градусов по Фаренгейту (плюс 21 по Цельсию – Спортс) и солнечно, но у них нет кубка», – сказал форвард «Пантерс» Мэттью Ткачак.

Напомним, в решающей серии «Флорида» обыграла «Эдмонтон» со счетом 4-3.

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это больно.
+61
-1
+60
После такого надо ронять микрофон и уходить
+30
0
+30
Битва за Альберту продолжается. Только почему-то во Флориде.
+27
0
+27
Ответ Montenegro Serbian
Комментарий скрыт
Так он тоже ничего плохого не сказал
+22
-3
+19
Да, это жестко (с)
+14
-1
+13
Нормально пошутил!
+13
-1
+12
Это был не дождь, а слезы Коннора
+12
-3
+9
Ответ ТимКатюша
У Эдмонтона аж [5] Кубков Стэнли!
Но когда они были-то? Канадские команды с 1993 года не выигрывают Кубок Стэнли.
+7
-1
+6
Ответ Montenegro Serbian
Комментарий скрыт
Так он же всё по факту сказал)
В Эдмонтоне было +21? Было.
Кубка у них нет? Нет.
+8
-3
+5
Ответ Montenegro Serbian
Комментарий скрыт
Скорее всего это ответ на массу приколов, что пришло мало людей, то ли из-за дождя, то ли из-за невысокой популярности франшизы (а скорее всего от того и другого вместе), мол в Эдмонтоне вышел бы весь город.
+5
-1
+4
Панч!
+4
0
+4
бам, как же громко микрофон упал.
+3
0
+3
Ответ Всё знаю
Так он же всё по факту сказал) В Эдмонтоне было +21? Было. Кубка у них нет? Нет.
У них 5 кубков Стэнли!
+2
0
+2
Мат при жизни поставил
+3
-1
+2
У Эдмонтона аж [5] Кубков Стэнли!
+3
-1
+2
Калгари одобряет шутейки)
+2
0
+2
как же хорош
+2
-1
+1
Раунд!
+1
0
+1
Фаталити.
+1
0
+1
Ответ Montenegro Serbian
Комментарий скрыт
Он играл за Калгари, а у них с Эдмонтоном тёрки будь здоров.
+1
0
+1
Ответ Сашок В
бам, как же громко микрофон упал.
в новости нет ничего об упавшем микрофоне.
+1
-1
0
Ответ Рита Ктинидина
Ну выиграли, ну молодцы. Зачем злорадствовать? Посмотрим, кто в следующем году смеяться будет)
Да пусть злорадствует. Если у человека такие представления об успехе - это о многом говорит. А так то ему еще 4 финала выигрывать, чтобы получить столько же Чашек, сколько у команды "без Кубка". Карьеры может не хватить.
+1
-1
0
Ответ Фтемноте
Ох, у фанатов нефти подогрело аж)) Человек ничего такого не сказал совсем!😀
Ткачук ополоснул Коннорея золотым дождем
0
0
0
Матвей включил свои украинские корни))
0
0
0
Ответ Max Kochetkov
Калгари одобряет шутейки)
Ну как... одобряет, но всё равно печально, что канадские команды с 1993 года не могут выиграть Кубок Стэнли.
0
0
0
Ох, у фанатов нефти подогрело аж))
Человек ничего такого не сказал совсем!😀
0
0
0
Ох Ткачак..,можно было помягче ..
0
0
0
А средний палец показал при этом?
0
0
0
🏃😡😠😠
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий