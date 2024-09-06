Кудашов о «Динамо»: «Я предупреждал, что мы залезем на сезон, и эксперименты будут проходить долго» 

Алексей Кудашов заявил, что «Динамо» продолжит экспериментировать.

– Почему вы так резко поменяли сочетания еще в конце первого периода? Это нехарактерный момент в вашей работе.

– Короткая предсезонка, в течение которой мы практически не играли полным составом. Поэтому я неслучайно говорил и это были не пустые слова, что мы залезем на сезон, и эксперименты будут проходить долго. Сентябрь, октябрь...

Надеюсь, что устаканится к середине сезона, потому что наши новички только начинают понимать какие-то вещи, и сочетания у нас будут разные, – сказал главный тренер «Динамо».