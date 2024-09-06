Кудашов о «Динамо»: «Я предупреждал, что мы залезем на сезон, и эксперименты будут проходить долго»
Алексей Кудашов заявил, что «Динамо» продолжит экспериментировать.
– Почему вы так резко поменяли сочетания еще в конце первого периода? Это нехарактерный момент в вашей работе.
– Короткая предсезонка, в течение которой мы практически не играли полным составом. Поэтому я неслучайно говорил и это были не пустые слова, что мы залезем на сезон, и эксперименты будут проходить долго. Сентябрь, октябрь...
Надеюсь, что устаканится к середине сезона, потому что наши новички только начинают понимать какие-то вещи, и сочетания у нас будут разные, – сказал главный тренер «Динамо».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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