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Сборная Латвии обыграла Францию и сыграет на Олимпиаде-2026

Сборная Латвии сыграет на Олимпийских играх-2026 в Италии

Команда тренера Харийса Витолиньша одержала победу над Францией (5:2) в матче квалификации олимпийского хоккейного турнира.

Латвия набрала 9 очков, заняв первое место в группе.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
logoСборная Латвии по хоккею
logoСборная Франции по хоккею
logoХарийс Витолиньш
logoОлимпиада-2026
квалификация Милан-Кортина-2026
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