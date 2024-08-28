Александр Радулов: «Рад, что наших пустили на Паралимпиаду. Уверен, народ поддержит, болельщики соскучились по большим победам»
Александр Радулов высказался об участии российских спортсменов на Паралимпиаде
Игры пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже. На соревнованиях выступят 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.
«Я очень рад тому, что наших пацанов и девчонок пустили на Паралимпиаду в Париж. Знаю, что эти соревнования будут показывать по «Матч ТВ». И я уверен, народ поддержит наших паралимпийцев. Внимание к ним будет очень большое!
Наши болельщики соскучились по большим победам. Наш народ ждет олимпийских медалей. Будем болеть за ребят, удачи им.
Самое главное – обойтись без травм, и только вперед. Будет все хорошо!» – сказал форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов.
Сегодня пройдет церемония открытия Паралимпийских игр в Париже. Начало – в 21:00 по мск
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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