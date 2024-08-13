Бердин об отъезде из Канады: «Когда началась СВО, сказал агенту сделать все для возвращения в Россию. Это мой дом, хочу, чтобы дети росли здесь, а не в Америке»

Теги Авангард НХЛ АХЛ КХЛ Виннипег Политика Михаил Бердин Чемпионат.com Хоккей

Михаил Бердин высказался о возвращении в Россию из системы «Виннипега».

Вратарь перешел в «Сочи» в октябре 2022 года.

– Правильно понимаю, что вернуться в Россию вы решили во многом из-за изменившейся геополитической ситуации в мире?

– Это один из основных факторов. И раньше появились причины, но это было крайней точкой. Уже до этого что-то понимал, много смотрел вокруг, разговаривал со звездами НХЛ о жизни помимо хоккея.

Ситуация накаливалась, я думал об отъезде, а когда началась СВО, то буквально через два дня сказал агенту, чтобы он сделал все для моего возвращения в Россию.

– Это проявление патриотических чувств или попытка уйти от давления?

– Давления никакого я там не испытывал. Просто я для себя решил, что я хочу жить дома. Россия – мой дом, здесь живут все мои родные, и я хочу, чтобы мои дети росли здесь, а не в Америке.

– Но если бы у вас была постоянная практика в НХЛ, вы решились бы на такой шаг?

– Да. К тому же перед отъездом у меня был односторонний контракт, в АХЛ меня могли отправить только через драфт отказов.

Но тут в любом случае уже не в хоккее было дело. Я каждый год себя уговаривал потерпеть, посмотреть, что будет, но, анализируя будущее, я пришел к выводу, что вижу себя в России, – заявил 26-летний вратарь «Авангарда» Михаил Бердин.

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44 комментария
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Очень удобно разыгрывать патриотическую карту, когда за границей в лучшей лиге ты нафиг никому не нужен
+78
-22
+56
Мне вот интересно, а если он такой засвошный то почему не идёт добровольцем? Почему ждёт повестки когда можно самому? У меня вообще ко всем поддерживающим такой вопрос. Что же вы дома с диванов сражаетесь если такие патриоты власти и её гениальных решений?
+70
-21
+49
Ответ Чечеватов
Мне вот интересно, а если он такой засвошный то почему не идёт добровольцем? Почему ждёт повестки когда можно самому? У меня вообще ко всем поддерживающим такой вопрос. Что же вы дома с диванов сражаетесь если такие патриоты власти и её гениальных решений?
Диван это одно, а окоп уже другое. Легко быть патриотом, когда жопа в тепле. Да ещё и прибыльно
+45
-8
+37
Напомним, что Бердин вернулся в Россию только в октябре 2022-го. После такого релиза клуба: Per the advice and recommendation of the NHL/NHLPA Substance Abuse and Behavioral Health Program, Mikhail Berdin will not remain with the club.
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-3
+24
Ответ rtr_return
Диван это одно, а окоп уже другое. Легко быть патриотом, когда жопа в тепле. Да ещё и прибыльно
Ну я разве не логичный вопрос задаю? Просто я кого ни спрошу из них, никто никогда не отвечает. Видишь даже здесь минусами отстреливаются но молчат. Похоже нечего им на это ответить. А некоторые особо турбированные мне ещё и говорят: ’Это тебя надо туда послать чтоб не балаболил много’. И вот тут моя логика окончательно ломается. Почему это их - которые тремя руками ’за’ - туда посылать не надо а меня надо? По их же словам получается что отправка туда это наказание, а не великая честь и возможность послужить отчизне. Ничего не понимаю если честно)
+30
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+23
Ответ Timur_A
Комментарий скрыт
Так там же обучат быстренько. Уж какая никакая, но работёнка на всех найдётся. Или ты считаешь что от тебя больше пользы с дивана?
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+21
Ответ Чечеватов
Мне вот интересно, а если он такой засвошный то почему не идёт добровольцем? Почему ждёт повестки когда можно самому? У меня вообще ко всем поддерживающим такой вопрос. Что же вы дома с диванов сражаетесь если такие патриоты власти и её гениальных решений?
это даже смешно, в 22 году, когда все началось, в Украине у военкоматов очереди добровольцев стояли. Сейчас, когда часть Курской области под контролем Украины, что-то очередей у военкоматов в РФ я не наблюдаю, хотя призывают подписать контракт из каждого утюга.
+24
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+18
Ответ Чечеватов
Мне вот интересно, а если он такой засвошный то почему не идёт добровольцем? Почему ждёт повестки когда можно самому? У меня вообще ко всем поддерживающим такой вопрос. Что же вы дома с диванов сражаетесь если такие патриоты власти и её гениальных решений?
Обычно они отвечают так: "каждый должен заниматься своим делом, я не проф военный."
+13
-2
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Ответ KoolThing
Так надо понимать, что от кого-то там есть толк, а кто-то реально просто мясо. Вот даже если бы я поддерживал, толку от 41-летнего не служившего с категорией «В»?
надо полагать с другой стороны одни профессиональные военные воюют?
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СВОеобразный товарищ
+15
-12
+3
Ответ Чечеватов
Мне вот интересно, а если он такой засвошный то почему не идёт добровольцем? Почему ждёт повестки когда можно самому? У меня вообще ко всем поддерживающим такой вопрос. Что же вы дома с диванов сражаетесь если такие патриоты власти и её гениальных решений?
Не заставляют, вот и не идут. Я двух офицеров знаю, один танкист, другой разведчик. Оба за Россию топят и вроде как воевать не отказываются, но и добровольно не идут, ждут особого приглашения. Это профессиональные военные с образованием, что уж говорить про остальных.
+4
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+3
Ответ Ебздрогыч
Очень удобно разыгрывать патриотическую карту, когда за границей в лучшей лиге ты нафиг никому не нужен
Ну в Виннипеге парень высоко котировался в плане перспектив, в Манитобе очень много играл. Так что про нафиг нужен - спорное утверждение
+5
-2
+3
Ответ Ебздрогыч
Очень удобно разыгрывать патриотическую карту, когда за границей в лучшей лиге ты нафиг никому не нужен
Поговаривают, что актер Машков стал таким патриотом после неудачного вояжа в Голливуд.
+3
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+2
Ответ Pigmalion
Ну война в рутину превратилась. Сейчас и на Украине очереди только на заплыв в Тису.
рутина строго по плану, не так ли?)

"СВО идёт строго по плану"
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Ответ Константин Мееров
В Питере очередь на 3 месяца вперед по записи. Денег столько нет, чтобы всем желающим заплатить. Как там на украине сейчас с добровольцами? Так хорошо, что уже идет прогрев на опускание призывного возраста до 21 года.
ага, именно поэтому суммы выплат за контракт поднимают уже который раз) с 300 тысяч до 2 лямов скакануло с 2022 года.

Если бы спрос превышал предложение, то смысл государству суммы выплат повышать?)
+2
0
+2
Ответ Константин Мееров
В Питере очередь на 3 месяца вперед по записи. Денег столько нет, чтобы всем желающим заплатить. Как там на украине сейчас с добровольцами? Так хорошо, что уже идет прогрев на опускание призывного возраста до 21 года.
Если все так прекрасно, то почему 2 недели назад в Питере выплату за заключение контракта увеличили с 1 300 000. до 1 800 000 ?
+2
0
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Ответ Артем Зырянов
Напомним, что Бердин вернулся в Россию только в октябре 2022-го. После такого релиза клуба: Per the advice and recommendation of the NHL/NHLPA Substance Abuse and Behavioral Health Program, Mikhail Berdin will not remain with the club.
Красиво. Ещё и ********
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На госкормушке хорошо. Денег хватает и выворачиваться из себя не надо. Все это прикрывать патриотизмом.
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Паства спортс ру по себе судит.
+9
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да просто в КХЛ зарплата большая чем в АХЛ.
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Вернулся человек в Россию, но пытаются это преподнести как подвиг.
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Ещё один z патриот
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Ответ Чечеватов
Мне вот интересно, а если он такой засвошный то почему не идёт добровольцем? Почему ждёт повестки когда можно самому? У меня вообще ко всем поддерживающим такой вопрос. Что же вы дома с диванов сражаетесь если такие патриоты власти и её гениальных решений?
Бердин определённый процент с контракта каждый месяц отстёгивает на войнушку..как впрочем и все игроки КХЛ..
+3
-3
0
Лучше бы молчал...
+6
-6
0
Ответ Чечеватов
Мне вот интересно, а если он такой засвошный то почему не идёт добровольцем? Почему ждёт повестки когда можно самому? У меня вообще ко всем поддерживающим такой вопрос. Что же вы дома с диванов сражаетесь если такие патриоты власти и её гениальных решений?
Уверен, что он донатит. Всех в окоп не отправишь. Нужны и эффективные работники в тылу.
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складно звонит...
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Ответ Константин Мееров
Уверен, что он донатит. Всех в окоп не отправишь. Нужны и эффективные работники в тылу.
И насколько ловец шайб на льду эффективен как ’работник в тылу’ блин?)
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Ответ Togliattinec
рутина строго по плану, не так ли?) "СВО идёт строго по плану"
Вряд ли план был на 3 года)
По плану не идёт, но думаю, победитель уже очевиден.
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Странно. А клуб про него написал другое, и почему-то не в феврале, а в октябре 2022 г.
В соответствии с рекомендациями Программы НХЛ/НХЛПА по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и поведенческим здоровьем Михаил Бердин не останется в клубе.
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