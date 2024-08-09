«Авангард» презентовал предсезонную форму оранжевого цвета. Концепция посвящена теме донорства костного мозга

Теги Авангард фото КХЛ игровая форма стиль Хоккей

«Авангард» представил предсезонную форму в оранжевом цвете.

В этой джерси команда проведет контрольные матчи в период предсезонной подготовки к сезону КХЛ.

«Мы решили создать дизайн предсезонной формы вместе с юными болельщиками «ястребов» из гематологического отделения Омской областной клинической больницы.

Более 15 лет «Авангард» поддерживает пациентов ООДКБ, проводит различные акции в их поддержку, игроки и руководство постоянно навещают ребят в больнице.

В этом году именно дети стали авторами уникальных принтов, использованных в дизайне нашей предсезонной формы, вся концепция которой посвящена теме донорства костного мозга.

По этой причине оранжевый цвет стал базовым для джерси «Авангарда» в межсезонье-2024. Оранжевая лента – символ лейкемии. Также оранжевый – цвет детства, радости, торжества жизни, энергии и созидания.

Все это нашло свое выражение в наших джерси: нарисованные детьми хоккейные патчи-иллюстрации, расположенные на плечах, вновь и вновь отсылают нас к детскому творчеству», – говорится в сообщении клуба.

Фото: t.me/omskiyavangard/

14 комментариев
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Красиво, Авангард! Молодцы 💪🏻
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Ответ maks44
Комментарий скрыт
Что не так ?
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Круто! и исполнение, и замысел
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вот за это уважение!
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Отлично! Благотворительность нужно делать открыто, это правильный подход
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Номера с рисунками классно смотрятся 🤗
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Красавцы! И тема очень правильная и сделано красиво!
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Оставить в качестве альтернативной! Выглядит очень здорово👍
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"Оранжевая лента - символ лейкемии". Может символ борьбы с лейкемией?
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Ребята, вступайте в базу доноров костного мозга, для этого нужно всего лишь сдать кровь. Вы можете спасти жизни тех, кто без вашей помощи не выживет.
Поверьте, но к сожалению, очень много людей в этом нуждается.
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Очень давно не видел такого качественного освещения нашими клубами социальных проблем. Молодцы! Дизайн с рисунками детей на номерах очень крутой.
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О кучерявый, только фамилия не та, хм
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