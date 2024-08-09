«Авангард» презентовал предсезонную форму оранжевого цвета. Концепция посвящена теме донорства костного мозга
«Авангард» представил предсезонную форму в оранжевом цвете.
В этой джерси команда проведет контрольные матчи в период предсезонной подготовки к сезону КХЛ.
«Мы решили создать дизайн предсезонной формы вместе с юными болельщиками «ястребов» из гематологического отделения Омской областной клинической больницы.
Более 15 лет «Авангард» поддерживает пациентов ООДКБ, проводит различные акции в их поддержку, игроки и руководство постоянно навещают ребят в больнице.
В этом году именно дети стали авторами уникальных принтов, использованных в дизайне нашей предсезонной формы, вся концепция которой посвящена теме донорства костного мозга.
По этой причине оранжевый цвет стал базовым для джерси «Авангарда» в межсезонье-2024. Оранжевая лента – символ лейкемии. Также оранжевый – цвет детства, радости, торжества жизни, энергии и созидания.
Все это нашло свое выражение в наших джерси: нарисованные детьми хоккейные патчи-иллюстрации, расположенные на плечах, вновь и вновь отсылают нас к детскому творчеству», – говорится в сообщении клуба.
Фото: t.me/omskiyavangard/
Поверьте, но к сожалению, очень много людей в этом нуждается.